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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında zirve takibini sürdüren Kayserispor, galibiyet serisi yakalayan Ankara Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Aktepe Stadı'nda oynanacak ve şifresiz olarak da takip edilebilecek karşılaşmanın saat ve yayın detayları belli oldu.

Keçiörengücü - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Metro Holding Kayserispor, 29 Kasım 2026 Pazar günü (bugün) karşı karşıya gelecek. Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak ve TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından takip edilebilecek. Karşılaşma aynı zamanda abonelik sistemiyle yayın yapan beIN Sports 2 ekranlarından da naklen yayınlanacak.

Organizasyon: Trendyol 1. Lig (16. Hafta)

Tarih ve Saat: 29 Kasım 2026 Pazar, 19.00

Stadyum: Aktepe Stadı (Ankara)

Canlı Yayın: TRT Spor (Şifresiz), beIN Sports 2

Hakem Kadrosu: Yusuf Adnan Kendirciler (Orta hakem), Emre Doğu ve Haydar Avcı (Yardımcı hakemler), Yücel Büyük (Dördüncü hakem)

Zirve yarışında puan durumu ve iki takımın form grafiği

Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki Kayserispor, 15. haftayı lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde, 33 puanla ikinci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip geride kalan 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken rakip filelere 36 gol gönderip kalesinde 12 gol gördü. Geçtiğimiz hafta sahasında Sarıyer'i 3-1 mağlup eden Kayseri temsilcisi, Ankara deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde puanını 36'ya yükseltecek.

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Son iki lig maçında Manisa FK ve İstanbulspor'u mağlup eden ev sahibi Ankara Keçiörengücü ise 26 puanla 5. basamakta yer alıyor. Başkent temsilcisi ligde oynadığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Keçiörengücü, güçlü rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı ve üst sıralarla arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.