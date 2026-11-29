EYT ve kısmi emeklilik tablosu: 1999 öncesi 3600 prim günü, 2008 sonrası kadın ve erkekler için yaş ve prim şartları

Kısmi emeklilik, normal emekliliğe göre daha az prim günüyle ancak daha yüksek bir yaşta emekli olmayı sağlayan bir uygulamadır. Halk arasında “yaştan emeklilik” olarak da bilinen bu uygulamadan yararlanmak için gerekli prim gün sayısının tamamlanması, varsa sigortalılık süresinin doldurulması ve yaş şartının karşılanması gerekir. Peki 1999 sonrası sigortalılar kaç prim günüyle kısmi emekli olabilir? İşte 1999 öncesinde sonrasında sigortalı olanlar için kısmi emeklilik şartları.