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Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı hangi branşta olacak?GİB, 138 sözleşmeli personel alımını sözlü sınav ve 2026 yılı KPSS puan sıralaması esaslarına göre gerçekleştirecek. Buna göre, 22 avukat, 21 koruma ve güvenlik görevlisi, 23 tekniker, 45 hizmetli ve 27 şoför alımı yapılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Söz konusu personel farklı illerde istihdam edilecek. Başvurular, 2-9 Aralık tarihlerinde e-Devlet Kapısı'ndaki "Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Sözlü sınavlar, avukat alımı için 21 Aralık'ta, koruma ve güvenlik görevlisi için 22 Aralık'ta, tekniker alımı için 23 Aralık'ta, hizmetli alımı için 24-28 Aralık tarihlerinde ve şoför alımı için 28-29 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanların isimleri, Başkanlığın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.

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Gelir İdaresi Başkanlığı avukat alımı başvuru şartları neler?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2026 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- ÖSYM tarafından 2026 yılında yapılan (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Lisans) katılmış ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Gelir İdaresi Başkanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2026 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

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- Üniversitelerin; Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2026 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

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