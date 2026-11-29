Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel ve İŞKUR işçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili gelişmeler, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tarafından takip ediliyor. Özellikle “Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman?” ve “Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?” soruları öne çıkıyor. Adaylar, sözleşmeli personel alımına ilişkin kadro dağılımı ve tercih takviminin yanı sıra İŞKUR üzerinden yapılacak Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurularının tarihlerini ve şartlarını da merak ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarına yapacağı 38 bin kişilik alımda takvime ilişkin ilk işaret Trabzon'dan geldi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolarda olacak branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar.