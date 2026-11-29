Sağlık Bakanlığı 38 bin işçi alımı branş dağılımı ve başvuru kılavuzu: Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için bekleyiş sürüyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce sağlık çalışanı ve iş arayan aday, yeni personel alımına ilişkin başvuru takviminin açıklanmasını bekliyor. Hekim dışı kadrolarda yapılması planlanan alımda hangi meslek gruplarına kontenjan ayrılacağı ve başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Özellikle hemşire, tekniker, teknisyen ve diğer sağlık personeli kadrolarına başvurmayı düşünen adaylar, Bakanlıktan gelecek duyuruları yakından takip ediyor. Alım sürecinin ayrıntıları netleştiğinde başvuru şartları, kadro dağılımı ve tercih işlemlerine ilişkin bilgiler de belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı? Hangi branşlarda personel istihdam edilecek? İşte adayların merakla beklediği personel alımına ilişkin son gelişmeler...