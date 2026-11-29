Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile Türkiye genelindeki şehir hastanelerinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 38 bin hekim dışı personel alımı için geri sayım hızlandı. Hem KPSS puanıyla mülakatsız olarak yapılacak 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli sağlık personeli alımı hem de KPSS şartı aranmaksızın noter kurasıyla gerçekleştirilecek sürekli işçi alımı adayların gündemindeki ilk sıraya yerleşti. Lise, ön lisans, lisans ve ilköğretim mezunu binlerce adayın en çok sorguladığı "Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak, şehir hastanesi sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları nereden yapılacak, hekim dışı alımlarda hangi branşlar var?" sorularının yanıtları ve öne çıkan ayrıntılar şu şekildedir: