Öte yandan siber suçlar, dijital delil inceleme, kriminal araştırmalar ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda uzmanlaşan polislerin kendi branşlarında istihdam edilmesinin önü açılırken, bu görevler için farklı mali haklar tanımlanması gündemde. Hukuki hazırlıklarla Emniyet’in "başkanlık" statüsüne geçirilmesi ve idari yapısının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesi planlanıyor. Bu sayede yeni birimlerin kurulması ya da mevcut birimlerin güvenlik ihtiyaçlarına göre hızla güncellenmesi kolaylaşacak. Ayrıca ağır ve travmatik vakalarda görev alan personelin düzenli takibi, psikolojik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve mesleki tükenmişliğin önlenmesi için özel mekanizmalar kurulacak; teknik ve sivil personelin mali haklarında da iyileştirmeye gidilecek. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde de çalışma koşullarını iyileştirmeye dönük ayrı bir çalışma yürütülüyor. Emniyet personel kanunundan bağımsız ilerleyen bu reformla, Jandarma’da 12-36 mesai sistemine Ocak 2027 itibarıyla büyük ölçüde geçilmesi, Haziran 2027’de ise sürecin tümüyle tamamlanması hedefleniyor.



