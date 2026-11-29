Bağ-Kur'da Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?

8 Eylül 1999'dan önce ilk kez Bağ-Kur sigortalısı olanlarda da 15 tam yıl prim üzerinden kısmi emeklilik seçeneği bulunur. Bu gruptaki yaş şartı, sigortalılık geçmişine göre kademeli olarak belirlenir.

4B, yani Bağ-Kur kapsamında çalışanlarda da daha az primle emeklilik mümkündür. Ancak 4A'daki 3600 ve 4500 gün şartları Bağ-Kur için doğrudan uygulanmaz.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez Bağ-Kur sigortalısı olanlarda;

Kadınlarda 60 yaş,

Erkeklerde 62 yaş,

En az 5400 prim günü şartı aranır.

30 Nisan 2008 sonrasında ilk kez 4B kapsamında sigortalı olanlarda da kısmi emeklilik için 5400 gün esas alınır. Prim şartının 2035 sonuna kadar tamamlanması halinde yaş sınırı kadınlarda 61, erkeklerde 63'tür. Bağ-Kur'dan aylık bağlanması için başvuru tarihinde prim ve prime ilişkin borçların durumu da kontrol edilmelidir.







