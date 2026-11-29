Taksitlendirilen borçlara ilişkin birinci taksit Şubat 2027'de, izleyen taksitler de aylık olarak bu ayı takip edecek şekilde ödenecek. Taksitlerin süresinde ve tam ödenmemesi durumunda taksitlendirme ihlal edilmiş sayılacak. Ödenmeyen taksitin sonraki taksit süresinde ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal sebebi sayılmayacak. Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde, bunlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek. Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçlar, taksitlendirme ihlali olmadığı sürece bu araçların muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacak. Ancak, motorlu taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için taksitlendirilen bu borçların tamamının ödenmiş olması zorunlu tutulacak.