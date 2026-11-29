Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım Pazar günü toplam 39 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova.
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