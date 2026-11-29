Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bingöl'de de şiddetli sağanak tahmin ediliyor. Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren yağışın kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Trakya'da da kar yağışı görülebilecek.

Gaziantep, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yağış öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de sağanak beklenirken Ağrı, Erzurum ve Iğdır da yağış tahmini yapılan iller arasında bulunuyor.