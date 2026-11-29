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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Kasım Pazar günü düzenlenen 2026-ALES/3 oturumunun ardından adaylar puanların kullanım süresini araştırıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yönetmeliği ve Danıştay kararları doğrultusunda ALES puanı, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyor.

2026-ALES/3 puanı hangi yıla kadar geçerli?

Akademik kariyer hedefleyen veya lisansüstü eğitim programlarına yerleşmek isteyen adaylar için düzenlenen yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adayların gündeminde, elde edecekleri puanların gelecek başvuru dönemlerinde ne kadar süreyle geçerli olacağı yer alıyor.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2017 yılında aldığı karar uyarınca ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren tam 5 yıl süreyle kullanılabiliyor. Süre hesaplamasında sınavın uygulandığı gün değil, ÖSYM'nin sonuçları resmen ilan ettiği tarih başlangıç kabul ediliyor.

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2026 yılında sınava katılan adayların elde ettiği puanların kullanım kapsamı ve geçerlilik detayları şu şekildedir:

Geçerlilik bitiş yılı: 2026 yılı oturumlarından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı gün baz alınarak 2031 yılına kadar geçerli sayılacak.

Kullanım alanları: Adaylar 5 yıllık süre zarfında puanlarını yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra üniversitelerin akademik personel kadroları için de kullanabilecek.

Başlangıç kriteri: Geçerlilik süresi sınav tarihi olan 29 Kasım'da değil, sonuç belgesinin erişime açıldığı tarihte başlayacak.

Geçerlilik süresi tartışmaları ve Danıştay süreci

Geçmiş yıllarda 3 yıl olarak uygulanan ALES puanı geçerlilik süresi, 27 Eylül 2017 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile 5 yıla çıkarıldı. Aynı düzenleme kapsamında sınavdaki toplam soru sayısı 160'tan 100'e düşürülürken sınav süresi kısaltıldı ve puanlama sistemi yenilendi.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin ardından geçiş süreciyle ilgili yargı süreci yaşandı. Danıştay 8. Dairesi, 22 Şubat 2018 tarihinde aldığı kararla değişiklik öncesindeki sınavlarda 3 yıllık sürenin uygulanması yönünde hüküm verdi.

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YÖK'ün bu karara yaptığı itirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 28 Haziran 2018 tarihinde 8. Dairenin kararını kaldırdı. Bu üst kurul kararıyla birlikte ALES puanlarının sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olması kesinlik kazandı ve güncel uygulamada standart haline geldi.