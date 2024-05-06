Togg çelik gibi

Yolda gördüğümüz her bir Togg'da 908 kilogram demir-çelik, 7 kilogram krom, 10 kilogram çinko, 11 kilogram kurşun, 18 kilogram cam, 23 kilogram karbon, 2 kilogram magnezyum, 1 kilogram sülfat kullanıldı. Bunun yanında; 1 adet 85 kilowatlık Togg bataryası içindeyse 76,70 kilogram grafit, 51,62 kilogram alüminyum 42,80 kilogram nikel, 29,50 kilogram bakır, 14,75 kilogram manganez, 11,80 kilogram kobalt, 8,85 kilogram lityum bulunuyor.
İNCE İŞÇİLİK ESERİ
Bataryada kullanılan toplam maden miktarı ise 236,02 kilogram. 'Türkiye'nin otomobili' sloganıyla trafiğe inen Togg'un ince işçiliğinde kullanılan madenlerse şöyle, molibden, vanadyum, platin, antimuan, baryum, berilyum, galyum, altın, neodim, indiyum, paladyum, rodyum, gümüş, stronsiyum, kalay, volfram, zirkonyum. Bu madenlerin Togg içindeki miktarları 1 kilogramda az.