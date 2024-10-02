TOGG Balkanlar'a açılıyor

Türkiye, Balkanlar'ın en büyük fuarlarından ZEPS Fuarı'na aralarında TOGG'un da bulunduğu 35 firmayla katılım sağlıyor. Türkiye'nin milli otomobilini Bosna Hersek'e taşıdıklarını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "560 sene önce bu topraklara Anadolu'nun soylu atlarıyla gelmiştik, şimdi ise Anadolu'nun yerli markası TOGG ile buradayız" dedi.
Bosna Hersek'te kapılarını ziyaretçilerine açan, Balkanlar'ın en önemli genel ticaret fuarlarından ZEPS Fuarı'na Türkiye, aralarında TOGG'un da bulunduğu 35 firmayla katılım sağlıyor. Zenica şehrinde düzenlenen ve 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılması beklenen fuara ülkemiz, bu yıl İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yaptığı organizasyonla 'Partner Ülke' olarak katılıyor. Aralarında TOGG'un da bulunduğu Türk markaları, Bosna Hersek'in en büyük uluslararası fuarı ZEPS'te yeni ürünlerini Balkan ve Avrupa ülkelerine tanıtacak.
İTO'DAN MİLLİ KATILIM
Ambalaj, aydınlatma, bilişim, eğitim, elektrikli ev aletleri, gıda, hazır giyim, inşaat, kırtasiye, mobilya, sanayi, uzay sanayiisi firmaları ile küresel otomotiv ve mobilite markası TOGG'dan oluşan 35 Türk şirketi, yenilikçi ürünlerini fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuarda açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye milli standında, çeşitli sektörlerin lider firmalarının ülkenin kaliteli ve zengin ürün çeşitlerini sergilediğini söyledi.
İKİLİ TİCARETTE 1 MİLYAR DOLAR EŞİĞİNE AZ KALDI
Etkinliğin Türkiye için önemine değinen Avdagiç, "En önemlisi Türkiye'nin milli otomotiv markası TOGG'u, ZEPS Fuarı ile Bosna Hersek'e taşıdık. 560 sene önce bu topraklara Anadolu'nun soylu atlarıyla gelmiştik, şimdi ise Anadolu'nun yerli markası TOGG ile buradayız" dedi. İTO Başkanı Avdagiç, "2023 yılında Bosna Hersek’e 716 milyon dolarlık ihracat yaptık. İthalatımız 200 milyon dolar oldu. Bu yılın ilk 7 ayına bakınca da ithalatımız 179 milyon dolar, ihracatımız 479 milyon olarak gerçekleşti" bilgisini verdi. Güncellenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe girmesinin bu konuda itici bir güç olduğunu kaydeden Avdagiç, "Bosna Hersek ile dış ticaretimizde henüz 1 milyar dolar eşiğini aşamadık. Beklentimiz bu hedefe 2024’te ulaşmak" değerlendirmesini yaptı.
300 milyon dolarlık yatırım katlanacak
- Avdagiç, Bosna Hersek'te en son düzenlenen Helal Fuarı'na Türkiye milli iştirakini gerçekleştirdiklerini de hatırlattı. Bosna Hersek'te bugüne kadar 300 milyon dolara ulaşan yatırımların hızla katlanacağına inandığını kaydeden Avdagiç, "Bu yoldaki engellerin de Bosna Hersek hükümeti ve yetkililerin iyi niyetli yaklaşımlarıyla çözüleceğine güveniyorum" ifadesini kullandı. Avdagiç, iki ülke arasındaki güçlü bağı "İnanıyoruz ki bu fuar, Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı' sözünde kastettiği yeniden dirilişin tohumunun ticaret olduğunu gösterecektir" sözleriyle özetledi.