Emekliye yaş ve prime göre ek zam rotası oluştu: 3.600, 5.400, 7.200 ve 9.000 gün için kademeli hesap ayrımı

Emekli maaşlarına Ocak 2027 zammının yanı sıra yapılması planlanan ek iyileştirme için çalışmalar hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsaması beklenen düzenlemede prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin belirleyici olması gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın emeklilerin geneline yönelik enflasyonun üzerinde artış yapılacağını açıklaması, ek zam beklentilerini artırdı. Çalışma kapsamında beş farklı prim kademesinin değerlendirmeye alındığı, 65 yaş üzerindeki emekliler için daha yüksek artış seçeneğinin de gündemde olduğu belirtiliyor. Ocak ayındaki rutin enflasyon zammıyla en düşük emekli aylığının 26 bin TL seviyesine yaklaşması beklenirken, refah payı ve seyyanen artış seçenekleri de tartışılıyor. Henüz kesinleşmiş bir zam oranı veya ödeme tablosu bulunmazken, milyonlarca emekli yeni düzenlemenin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, kim ne kadar ek zam alabilecek? Prim gününe göre maaş artışı nasıl şekillenecek? İşte gündemdeki olası zam senaryoları...