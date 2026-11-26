'GENELİ KAPSIYOR'

Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu çalışmanın sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, "Prim gün sayısı ve yaş önemli diye ifade ettik. Farklı yöntemler, farklı alternatifler var. Hepsinde de esas olan enflasyonun üzerinde emeklimize iyileştirme yapmak. Bunu da hakkaniyet ve adaletle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de işte prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Çalışma henüz bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde Meclisimizin takdirine sunduğumuzda detayları kamuoyu da öğrenmiş olacak" dedi.

Yılmaz, "İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" ifadesini kullandı.