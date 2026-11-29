ABD'nin son yaptırımlarının ardından İran'da dolar, serbest piyasada satış kurunda tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 300 bin tümen sınırını gördü.
Dolar 300 bin tümene yükseldi
Ülkedeki serbest döviz piyasasını takip eden "pashizi.com" adlı internet sitesinin verilerine göre, doların serbest piyasadaki satış kuru 300 bin tümene yükseldi.
Tümen de böylece dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
Ulusal para birimindeki bu sert değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele eden İran'da enflasyonun yüksek seyrettiği bir döneme denk geldi.
Resmi verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 61,4'e ulaştı, gıda fiyatlarında ise yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.
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