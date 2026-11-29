ABD’de 'Efsane Cuma' rekoru: Online harcamalar 13,1 milyar dolara ulaştı

ABD’de yılın en büyük alışveriş kampanyalarından Efsane Cuma’da çevrim içi harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 13,1 milyar dolara yükseldi ve tüm zamanların rekorunu kırdı. 2017’de 5,03 milyar dolar seviyesinde olan harcamalar, son 10 yılda iki kattan fazla artış göstererek tarihi zirveye ulaştı. Elektronik ve yazılım ürünlerine yönelik harcamalarda da artış yaşanırken mağaza içi alışverişler 2022’den bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.