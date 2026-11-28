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Fransa'ya ilişkin kredi notu görünümünü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global "durağan"dan "negatif"e revize etti.

Fransa'nın uzun ve kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarının "A+/A-1" seviyesinde teyit edildiği, S&P Global'in yaptığı açıklamada bildirildi.

Negatif görünüm gerekçesi

Açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün durağandan negatife revize edildiği kaydedilerek "Negatif görünüm, büyük bütçe açığının nasıl ele alınacağı konusunda zayıf bir siyasi mutabakatın bulunduğu bir ortamda, düşük ekonomik büyüme beklentileriyle birlikte artan kamu borcunu yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

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Fransa'nın notu düşürülebilir

Gelecek iki yılda yüksek bütçe açıkları anlamlı bir şekilde azalmazsa veya ekonomik büyüme uzun bir süre boyunca tahminlerin altında kalırsa Fransa'nın kredi notunun düşürülebileceği belirtildi.

Bütçe açığının öngörülenden daha belirgin bir şekilde daralması ve ekonomik büyümenin hızlanması durumunda ise not görünümünün durağana revize edilebileceği aktarıldı.

Açığın 2027'de yüzde 5,3 olması bekleniyor

Açıklamada, Fransa'nın genel yönetim bütçe açığının 2026'da Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5,5'i seviyesinde beklenenden yüksek gerçekleşeceğinin tahmin edildiğine işaret edildi.

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S&P Global, "Fransa'nın bütçe açığının baskı altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Hala zayıf seyreden ekonomik büyüme ve ek bütçe konsolidasyonu önlemlerinin yokluğunda, açığın 2027 yılında yüzde 5,3 olmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mevcut tahminlere göre Fransa'nın kamu borcu artmaya devam edecek ve net borç 2029 yılına kadar GSYH'nin yüzde 118'ine ulaşacak, buna paralel olarak faiz harcamalarında da kademeli bir artış yaşanacak.

Siyasi kutuplaşma sürebilir

Açıklamada, ülkede siyasi kutuplaşmanın gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da sürebileceğine dikkati çekildi.

Bunun, kamu borcunun GSYH'ye oranındaki artışı durdurmak için gereken açık azaltıcı önlemlerin ve büyümeyi destekleyici reformların uygulanmasını kısıtlamaya devam edebileceği vurgulandı.

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Geçen ay Fitch Ratings de Fransa'nın not görünümünü durağandan negatife çevirmiş, uzun vadeli kredi notunu ise "A+" olarak teyit etmişti.

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