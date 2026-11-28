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Koalisyon hükümetinin toplamda 210,4 milyar avro yeni borçlanma öngören 2027 yılı bütçesi, Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) onaylandı.

Berlin'deki Federal Mecliste toplam 577 milletvekilinin katıldığı oylamada, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunun oylarıyla 317 milletvekili "evet", 260'ı "hayır" oyu kullandı.

Alman hükümeti, gelecek yıl temel bütçede yüzde 6 artışla yaklaşık 555,9 milyar avro harcama yapmayı, vergi gelirlerinin de 391,2 milyar avro olmasını planlıyor.

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Öngörülen toplam yeni borçlanma, altyapı ve iklim nötrlüğü özel fonundan 57,8 milyar avro, Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) özel fonundan ise 29,6 milyar avronun eklenmesiyle 210,4 milyar avroya ulaşıyor.

Rakamın, ülke tarihinde Kovid-19 salgınının yaşandığı 2021'deki 215,4 milyar avronun ardından en yüksek ikinci borçlanma olması bekleniyor.

Temel bütçedeki faiz ödemelerinin, yüksek borçlanma planı nedeniyle 30,2 milyar avrodan 41,4 milyar avroya yükselmesi öngörülüyor.

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Savunma ve sosyal harcamalar öne çıktı

Düzenli savunma bütçesi, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin temel altyapıyı güçlendirme ve orduyu yeniden yapılandırma hedefi doğrultusunda 82,2 milyar avrodan 109,7 milyar avroya çıkarıldı.

Toplam güvenlik harcaması ise özel fonlar ve Ukrayna'ya ayrılan 11,6 milyar avroluk destekle birlikte 150,9 milyar avroyu bulacak.

Yatırımlara 61,8 milyar avro pay ayrılan bütçede, en büyük kalemi 203,3 milyar avroyla çalışma ve sosyal işler oluşturdu.

Meclisin kabul ettiği Bütçe Eşlik Yasası uyarınca, gelecek yıl tüm tüketiciler için elektrik vergisi Avrupa Birliği asgari seviyesine düşürülecek.

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Tütün ve alkollü içeceklerde vergi artışına gidilecek, standart sosyal yardım ödemeleri ise Haziran 2028 sonuna kadar dondurulacak.

Klingbeil: Ukrayna'nın özgürlüğünü savunabilmesi için savunmaya kaynak ayırıyoruz

Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Meclis'teki konuşmasında demir yollarına, iklim korumasına ve güvenliğe yatırım yapmanın doğru olduğunu söyledi.

Klingbeil, "Ukrayna'nın özgürlüğünü savunabilmesi için savunmaya kaynak ayırıyoruz. Bugün Almanya'da doğan hiçbir çocuk bir daha asla savaş yaşamamalı." diye konuştu.

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Gelecek yıllarda bütçe açıklarının büyüyeceğine işaret eden Klingbeil, "İnsanlardan bazı fedakarlıklar istemekten başka seçeneğimiz kalmayacak." ifadesini kullandı.

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