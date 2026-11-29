ABD'de Adobe Analytics verilerine göre Efsane Cuma'da çevrim içi harcamalar yüzde 11 artarak 13,1 milyar dolara ulaştı.

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İndirimli alışveriş kampanyalarının yoğunlaştığı " Efsane Cuma " (Black Friday) gününde ABD 'deki çevrim içi harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla 13 milyar doları aşarak 13,1 milyar dolara ulaştı.

Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan "Şükran Günü" (Thanksgiving Day) ile başlayıp "Efsane Cuma", "Küçük İşletmeler Cumartesisi" (Small Business Saturday) ve "Siber Pazartesi" (Cyber Monday) ile süren alışveriş dönemine ilişkin öncü veriler açıklanmaya başlandı.

Çevrim içi harcamalar yüzde 11 arttı

Efsane Cuma'da ABD 'de yapılan çevrim içi harcamalar, Adobe Analytics'in verilerine göre yıllık bazda yüzde 11 artışla 13,1 milyar dolara yükseldi.

Şükran Günü'nde çevrim içi harcamalar 7,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Perakende satışlarda yüzde 5,8 artış

Mastercard SpendingPulse'ın verilerine göre ise benzin ve otomobil satışları hariç perakende satışlar, Efsane Cuma'da geçen yılın aynı gününe göre yüzde 5,8 arttı.

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Tüketicilerin teknoloji ürünlerine yöneldiği günde elektronik ve yazılım ürünlerine yönelik harcamalar, yıllık bazda yüzde 7,9 artış kaydetti.

Şükran Günü'nde ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan fırtınalı hava koşullarına rağmen tüketiciler alışverişlerini sürdürdü. Mağaza içi harcamalar Efsane Cuma'da yüzde 3,8 artarak 2022'den bu yana kaydedilen en güçlü yükselişi gösterdi.

Mastercard Ekonomi Enstitüsü Başekonomisti Michelle Meyer, konuya ilişkin değerlendirmesinde Efsane Cuma verilerinin tüketicilerin harcama yapmaya istekli olmaya devam ettiklerini, ancak harcamalarını nerede, ne zaman ve nasıl yapacakları konusunda daha seçici davrandıklarını gösterdiğini belirtti.

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Şükran Günü ile açılıp Efsane Cuma, Küçük İşletmeler Cumartesisi ve Siber Pazartesi ile devam eden alışveriş dönemi, Noel ve yılbaşı tatillerini de kapsayan daha geniş bir tüketim sezonunun parçasını oluşturuyor.

ABD'lilerin harcama eğilimleri ve ekonomik durumlarına ilişkin önemli ipuçları sunan bu dönem, ülkede "tatil sezonu" olarak anılıyor ve perakende sektörünün performansını doğrudan etkiliyor.

Efsane Cuma’da harcamalar yıllar içinde katlanarak arttı: Rekor 13,1 milyar dolar

Adobe Analytics verilerine göre ABD'de Efsane Cuma kapsamında gerçekleştirilen çevrim içi harcamalar son yıllarda dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. 2017'de 5,03 milyar dolar olan harcamalar, 2019'da 7,4 milyar dolara, 2020'de ise 9 milyar dolara ulaştı. 2021'de 8,9 milyar dolara gerileyen harcamalar, sonraki yıllarda yeniden yükselişe geçti. 2022'de 9,12 milyar dolar, 2023'te 9,8 milyar dolar ve 2024'te 10,8 milyar dolar olarak kaydedilen çevrim içi harcamalar, 2025'te 11,8 milyar dolara çıktı. 2026'da ise 13,1 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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