Emekli zammı ve memur maaşı, ülkemizde milyonlarca vatandaşımızın yakından takip ettiği konulardandır. Özellikle emekli memur maaş zammı, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı gibi farklı faktörlerle belirlenmektedir. Bu haberimizde, emekli zammı hesaplamaları, memur maaşlarına yapılan son zamlar ve emekli memur maaşlarında yaşanan gelişmeler hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.
Enflasyon farkı, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların önemli bir belirleyicisidir. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda, emekli ve memur maaşlarına ek ödemeler yapılmaktadır. Emekli zammı hesaplamaları, enflasyon farkının maaşlara yansıma oranını belirlemek için kullanılmaktadır. Bu sayede, emeklilerin alım gücü korunmaya çalışılmaktadır. Peki, enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Memur maaşı ve emekli memur maaş zammı, hükümetin ekonomik politikaları ve toplu sözleşme görüşmeleri doğrultusunda belirlenmektedir. Toplu sözleşmelerde yapılan anlaşmalar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını doğrudan etkilemektedir. Emekli memur maaş zammı haberleri, bu konuyla ilgilenen herkes tarafından yakından takip edilmektedir. Peki 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?
ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.
2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak açıklandı.
Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek.
Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.
ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 yükseliş kaydetti.
Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 14.57'lik zammı hak etmiş oldu.
2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.
Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 14,57'yi aşmış durumda. Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak.