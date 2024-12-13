Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret bu ay sonuna kadar belli olacak. 2023 Temmuz ayında asgari ücret 11.402,32 TL olarak açıklanmıştı. 2024 yılı için ise asgari ücret net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olarak belirlenmişti. Dolar karşılığı 578 dolar olan 2024 yılı asgari ücret, 2016'dan sonra yeniden 500 doların üzerini görmüştü.