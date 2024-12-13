Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 10 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı ise 16 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret 2025 zammı sonrası ne kadar olacağı merak konusu olurken, yıllara göre asgari ücret dolar grafiği de zaman zaman araştırılıyor. Türkiye'de yıllara göre asgari ücret kaç dolar? İşte 2001'den bu yana asgari ücretin dolar bazındaki seyri.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret bu ay sonuna kadar belli olacak. 2023 Temmuz ayında asgari ücret 11.402,32 TL olarak açıklanmıştı. 2024 yılı için ise asgari ücret net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olarak belirlenmişti. Dolar karşılığı 578 dolar olan 2024 yılı asgari ücret, 2016'dan sonra yeniden 500 doların üzerini görmüştü.
Yıllara göre asgari ücret dolar grafiği
Asgari ücretin duyurulması sonrası yıllara göre dolar bazında asgari ücretin seyri merak ediliyor. Peki Türkiye'de yıllara göre asgari ücret kaç dolar?
2001 - 143 dolar (122 TL)
2002 - 190 dolar (226 TL)
2003 - 244 dolar (318 TL)
2004 - 343 dolar (350 TL)
2005 - 397 dolar (380 TL)
2006 - 391 dolar (419 TL)
2007 - 452 dolar (503 TL)
2008 - 525 dolar (546 TL)
2009 - 480 dolar (599 TL)
2010 - 532 dolar (658 TL)
2011 - 509 dolar (739 TL)
2012 - 520 dolar (803 TL)
2013 - 529 dolar (846 TL)
2014 - 499 dolar (1000 TL)
2015 - 449 dolar (1300 TL)
2016 - 534 dolar (1404 TL)
2017 - 467 dolar (1603 TL)
2018 - 394 dolar (2020 TL)
2019 - 415 dolar (2324 TL)
2020 - 381 dolar (2825 TL)
2021 - 349 dolar (4253 TL)
2022 - 300 dolar (5500 TL)
2023 - 456 dolar (11402 TL)
2024 - 578 dolar (17002 TL)