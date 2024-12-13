Suriye'de muhaliflerin 63 yıllık Esad rejimini devirmesinden sonra ilk cuma namazının kılındığı Şam Emeviye Cami'sinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Şam Emeviyye Cami'nin önemi nedir? İşte detaylu bilgiler...

ŞAM EMEVİYE CAMİ ÖNEMİ NEDİR?

İslamiyet'in ilk dönemlerinden kalma bir yapı olan Emeviyye Camisi, Peygamber Hazreti Yahya’ya (Vaftizci Yahya) ait olduğu söylenen kabiri içinde bulunduruyor. İslamiyet ve Hristiyanlıkta Peygamber olarak kabul edilen Hazreti Yahya’nın naaşının bir kısmının bulunduğuna inanılan bir türbe var. Bu yüzden cami hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için önemli bir ziyaret noktası. Ayrıca Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra en önemli ibadet ve ziyaret yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Şam Emeviye Cami'sindeki Kutsal Emanetler

Cami, bugün hala korunan Vaftizci Yahya kafası gibi kutsal emanetleri muhafaza eder. Ayrıca cami içerisinde Şiilik için önemli nirengi noktaları vardır. Bunlar arasında I. Yezid tarafından gösterilmek üzere saklanılan Muhammed'in torunu Hüseyin'in kafası yer almaktadır. Caminin kuzey duvarına eklenmiş küçük bir bahçede Selahaddin Eyyubi'nin türbesi bulunmaktadır.

EMEVİYE CAMİ MİMARİSİ

İslam Mimarisinin ilk anıtsal yapılarından birisidir. Ernevi halifeliği zamanında Şam merkezinde inşa edilmiştir. Yapının avlusunda üç tane kubbeli bölüm yer alır. Bunlardan birisi abdest musluğu, diğeri Hazine odası, üçüncüsü ise sekiz sütunlu Zeynel Abidin kubbesidir. Caminin avlusunda farklı taş sütunlar ve duvar örgüler görülür. Kuzeydeki çift destekli revak 1759 depreminde tamamen yıkılmış, depremden sonra Osmanlı döneminde sütunsuz olarak yenilenmiştir. Harim bölümünde mihrap duvarına paralel uzanan destek sırası korint sütun başlıklarından oluşur. Her bir destek sırası çift katlı olarak yapılmıştır. İlk seviyedeki kemerler yarım dairevi ikinci seviyede yer alan kemerler ise çift merkezli sivri kemerli olarak yapılmıştır. Ortada dikey olarak kesen sahın diğer sahınlardan hem yüksek hem de geniş olarak yapılmıştır. Ortada büyük bir Nisr (Kartal) kubbe yer alır. Bu kubbeyi taşıyan ayaklar üzerinde dört tane kitabe yer alıyordu. Bu kitabeler günümüzde Şam Milli Müzesine kaldırılmıştır. Kitabeler üzerinde Selçuklu Sultanı Melikşah'ın kubbeyi yaptırttığı yazılıdır. Buna göre kubbe Sultan Tutuş tarafından kardeşi Melikşah adına yaptırılmış olmalıdır.







