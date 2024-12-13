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Şükür namazı Emevi Camii'nde

Şükür namazı Emevi Camii'nde

04:0013/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da Emevi Camii’ni ziyaret etti. Özgürlüklerini kutlayan Suriye halkı, Kalın'ı cami çıkışında tekbirlerle karşıladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da aralarında bulunduğu Türk heyeti Suriye'nin başkenti Şam’a geldi. Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam’da Emevi Camii’ni ziyaret eden Kalın’ın camide namaz kıldığı öğrenildi. Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.


#Suriye
#Şam
#Emevi Camii

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