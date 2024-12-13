Şükür namazı Emevi Camii'nde

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da aralarında bulunduğu Türk heyeti Suriye'nin başkenti Şam’a geldi. Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam’da Emevi Camii’ni ziyaret eden Kalın’ın camide namaz kıldığı öğrenildi. Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.