KOSGEB faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyenler, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 2024 KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları nedir? sorularına cevap arıyor. Üniversite mezunlarına 1 milyon lira, işletme sahibi girişimcilere de faizsiz 1.5 milyon lira kredi için detaylar şöyle...

KOSGEB faizsiz kredi başvuruları başladı mı?

KOSGEB kapsamında İş Geliştirme Desteği, bu yılın son başvuru tarihlerini açıkladı. Krediye başvurular yıl sonuna kadar yapılacak. Kredide üst limit 1,5 milyon lira olacak.

Eğer girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olursa üst limit 150 bin lira daha artacak.

Geri ödemeli destekler için faiz ve komisyon olmayacak. Şirketlerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Halkbank üniversite mezunlarına 1 milyon liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz dönem fırsatı sunuyor. İlk Adım Kredisi'nde girişimci olan firmalar için en az yüzde 50 paya sahip olmak, en fazla 2 yıl önce üniversiteden mezun olmak, 29 yaşını aşmamak ana kriter olarak öne çıkıyor.

Kredi kullandırılacak firmanın azami 1 yıllık faaliyetinin olması, firmanın, kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet gösteriyor veya gösterecek olması gerekiyor. Kredinin teminatına yüzde 80 Kredi Garanti Fonu kefaleti de sağlanıyor.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KOSGEB kapsamında İş Geliştirme Desteği 2024 Yılı 3. Dönem başvuru tarihleri belli oldu. 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında başvuru yapan girişimciler 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli kredi sağlanacak.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha eklenecek.

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanacak.

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

KOSGEB destekleri kimlere verilir?

KOSGEB destekleri KOBİ’lere yönelik sağlanan hizmetlerdir. Bu doğrultuda şu toplumsal profillere yönelik hizmetler göze çarpar:

Genç Girişimciler: Özellikle 29 yaşını tamamlamamış gençlere yönelik destekler verilmektedir.

İnovatif ve Teknolojik Girişimler: Katma değer sağlayan inovasyon ve teknoloji girişimlerine çeşitli destekler sağlanmaktadır.

Kadınlar: Kadın girişimciler, KOSGEB desteklerinde öncelikli pozisyondadır.

Yerel Üreticiler: Yerel ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeye taşınabilmesi adına finans ve danışmanlık hizmetleri verilir.

Sanayi ve Üretim Girişimleri: Tam ve yarı mamul ürünler ve üretim araçları üreten işletmeler KOSGEB tarafından desteklenir.



