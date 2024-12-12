KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor mottosuyla yola çıkan KOSGEB, girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlıyor. 2024 yılı 1. Çağrı başvuruları, 28 Haziran’da, 2. Çağrı başvuruları da 30 Ağustos'ta sona ermişti. Destek almaya hak kazanan girişimcilerin destek süreçlerine ilişkin 3. çağrı başvuruları ise 1 Aralık 2024 tarihinde alınmaya başlandı. Peki KOSGEB desteği başvuruları için son gün ne zaman?

KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

KOSGEB’in Girişimci Destek Programı, İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 3. Çağrı başvuruları 1- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ NE KADAR?

İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEKLERİ HANGİLERİ?

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEKLERİ GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.







