Aralık ayının gelmesi ile birlikte aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve desteğin uzatılıp uzatılmayacağı paketten faydalanan vatandaşların gündemine girdi. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay toplam 5,6 milyar lira tutar 5 Kasım 2024 itibariyle hesaplara yatırılmıştı. Peki, Aralık ayı Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi bitti mi, yeniden uzatılır mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK ARALIK 2024?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının 5 Kasım itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıklamıştı. Bu durumda Aralık ayı aile destek ödemeleri de ay ortasında yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Aile destek ödemesi son tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan

yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.







