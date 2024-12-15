Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale'de yağış beklendiğini belirtti. Kırıkkale'de okullar tatil mi? Soğuk hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Kırıkkale'de kar tatili var mı? sorusunun cevabı ve veliler tarafından merak ediliyor. Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamalar, tatil kararlarını belirliyor. Peki Kırıkkale Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi?

1 /4 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Kırıkkale için yağmur uyarısında bulundu. Öğlen saatlerinde başlaması beklenen yağmurun ardından ise hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi beklendiği belirtildi.

2 /4 Meteoroloji, yağmurun ardından gelecek olan soğuk havanın buzlanmaya neden olabileceğini, sürücülerin yolculuk yaparken dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Peki Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi? 16 Aralık 2024 Pazartesi okul var mı yok mu?

3 /4 Kırıkkale'de Okullar Tatil mi, Kar Tatili Var mı? Kırıkkale'de yaşayan ve öğrenci olan herkesin merak ettiği soru: Okullar tatil mi? Özellikle kış aylarında etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırıkkale'de okulların tatil olup olmayacağı sık sık araştırılıyor.