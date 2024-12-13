SON 60 YILIN EN SOĞUK KIŞI KAPIYA DAYANDI: La Nina'yı iliklerimize kadar hissedeceğiz

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (WMO) bir La Nina uyarısı daha geldi. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, rekor yağışlar ve sellerin de dahil olduğu olağanüstü hava olaylarının yaşanacağını belirtti. Uzmanlar, bu dönemin son 50-60 yılın en soğuk zamanlarından biri olabileceğini vurguluyor. La Nina etkisiyle küresel hava olaylarında ciddi değişiklikler bekleniyor. Özellikle bazı bölgelerde yoğun yağışlar, aşırı soğuk hava dalgaları ve tarımsal üretimi etkileyebilecek iklim olayları öngörülüyor. WMO, bu durumun insan ve çevre üzerindeki olası etkilerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

1 /5 Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasındaki hava olaylarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Raporda, küresel iklim koşullarında beklenen değişiklikler ve bu dönemde meydana gelebilecek olası hava olaylarına dikkat çekildi. Uzmanlar, La Nina etkisinin halen bazı bölgelerde etkisini sürdürebileceğini, bunun ise aşırı soğuk hava dalgaları, yoğun yağışlar ve kuraklık gibi bölgesel hava olaylarına yol açabileceğini belirtiyor.

2 /5 Raporda, La Nina şartlarına geçiş olasılığının yüzde 55 olduğu açıklandı.

3 /5 Sıcaklık artışına neden olan El Nino ve La Nina hava olaylarına ilişkin mevsimsel tahminler ve bunların küresel iklim modelleri üzerindeki etkilerinin, erken uyarılar ve erken eylemler için önemli bir araç olduğu da kaydedildi.

4 /5 Raporda görüşleri yer alan WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "2024 yılı El Nino hava olayı ile başladı ve kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor. La Nina olayı ortaya çıksa dahi kısa vadeli soğutma etkisi atmosferdeki rekor seviyedeki ısıyı hapseden sera gazlarının ısınma etkisini dengelemek için yetersiz kalacak" dedi.