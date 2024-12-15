Kocaeli'nde yaşayanlar için elektrik kesintileri, günlük hayatı olumsuz etkileyebilen önemli bir konudur. SEDAŞ, bölgedeki elektrik dağıtımını sağlayan kuruluş olarak, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanabileceğini duyurmaktadır. Bu kesintiler, genellikle önceden belirlenen saatlerde ve belirli bölgelerde gerçekleşir. SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bugün yani 15 Aralık Pazar 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak.
Kocaeli elektrik kesintisi, SEDAŞ tarafından gerçekleştirilen planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman yaşanabilir. Elektrik kesintisi bilgilerini önceden öğrenmek, günlük yaşamda aksaklıkları önlemek için önemlidir. SEDAŞ planlı elektrik kesintisi duyurularını takip ederek hangi bölgelerde ve saatlerde kesinti olacağını kolayca öğrenebilirsiniz. SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 15 Aralık Pazar Başiskele, Derince, Kandıra, Gebze, Dilovası ve Çayırova olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak.
Kocaeli'de elektrik kesintisi hangi mahalle, cadde ve sokakta olacak?
Elektrik kesintilerinin yaşanacağı mahalle, cadde ve sokaklar ise şöyle;
D-130 YAN YOL CD, GEDİK SK., HÜR SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KÖROĞLU CD., SEYİD CD., SULTAN BEYAZIT SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR, ÇİSE SK., EMPAY SK., ERKUT, FURUNCU, ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ, YÜCELEN SK., AKÇAKOCA SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BILIM, BİLİM, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., IHSAN, IRMAK, KAYALI SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK.
A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII
KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOĞLU SK., AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, 6026, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALIM, ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAYLAN SK., BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, CEMRE SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DAR SK., DINÇ, DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., ERIM, ERSOY, ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GÖKÇE SK., GÜRGEN, GÜZ, HAKİM SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KARTAL SK., KAYALI, KETEN, KINA SK., KORKMAZ SK., KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, MARTI SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MEMİŞ SK., MERT SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, ORMAN. SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAZLIK, SEYREK, SEYREK CD., ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TURNA SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE
İSTASYON, PELİTLİ, CUMAKÖY, DENİZLİ, ORGANIZE, BALÇIK, TEPECİK, SULTAN ORHAN
1426/1. SK., 1426/3. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1456., ESATBEY, ESATBEY CD., GÜNEY YANYOL, 1444., 1449., 1449. SK., 1454. SK., 1456. SK., GÜNEY YANYOL CD., 3257. SK, HARLAKBAYIRI SK., 4407., 4461, 4462, 4462., 4462. SK., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., GÖNEN SK., SEZER SK., SOYLU SK., TAŞ SK., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD., 1, 269, 3326., 3326. SK., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., ATATÜRK CD., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BARIŞ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, HİLAL SK., KARANFİL SK., KARŞI SK., ORTANCA SK., SARI ÇEŞME SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., 3233. SK., 3235., 3240., 3241. SK., 3242. SK., 3248, 3248., AYBEK SK., MERVE SK., 3215., 3217, 3217., 3217. SK., 3252., BERİL SK., GONCA SK., MANDIRA, MANDRA CD., ÖZGE SK., 3216., ÖLMEZLER SK., YEŞİLTEPE SK., 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., ASKERİ YOL SK, D-100 KARAYOLU CD., GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HÜKÜMET CD., KOCABETON SANAYI SITESI, TERMINAL, TERMİNAL CD., 1184. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3235. SK., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., DOĞRULAR SK., LALE SK., ORGANİZE, ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., PAPATYA SK., SEVGİ SK., SUDE SK., 3202. SK, 3205., 3206, 3207., 3211. SK, 3212., 3213., 3236. SK., 3249/1., 3250, 3251., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258., 3258. SK, 3261, 3262., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., AYDIN SK., BAYKUŞ SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, DERE SK., ERİM SK., EROĞLU SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE SK., MUSTAFA KEMAL, OKUL SK., ÖMÜR SK., ÖZDEN SK., ÖZKAN SK., SILE, ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK., ZAKKUM SK.
KÖSELER, ORGANIZE,
18., 24, 24.
BALÇIK, BARIŞ, PELİTLİ, CUMHURİYET, ŞEKERPINAR
1805/3. SK., 3210., 3220., 3236., 3248/2., 3249., ELMALI SK., EMİR SK., GİZEM SK., KOCAGÖL, KÖMÜRCÜLER SK., MEZARLIK SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK., AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU, ATAKAN SK., BOTANIK, BOTANİK SK., CANSU SK., DERİN SK., DOGUS, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., EYMEN, EYMEN SK., INCE, KADİFE SK., KALE SK., KARACA, KINACI SK., LEMAN SK., MELIS, MELİS SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, NARLI SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜRLÜK CD., PLEVNE CD., ŞEHZADE SK., YAHYA KAPTAN CD., ZÜMRÜT