Isparta'da yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilemektedir. "Bugün Isparta'da elektrik kesintisi var mı?", "Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek?" gibi soruların sıklıkla sorulduğu bu dönemde, güncel elektrik kesintisi bilgileri edinmek oldukça önemlidir. Elektrik dağıtım şirketlerinin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları, bu konuda en güvenilir kaynaklardır.

Isparta’da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar hangileri?

Kesintilerin tam olarak hangi mahalle ve sokakları etkilediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, AEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alan kesinti programını inceleyebilirler. Ayrıca, AEDAŞ mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden de kesinti hakkında detaylı bilgi alınması mümkündür.

Etkilenen Cadde / Sokak ISPARTA,AKSU,YAKA KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah. bölgelerinde 12/11/2024 09:00:00 - 12/11/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak ISPARTA,MERKEZ,DARIÖREN KÖYÜ KÖY İÇİ MERKEZ Mah.,GÜNEYCE KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah.,KIŞLAKÖY KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah.,KIŞLAKÖY Köyü KÖYÜN KENDİSİ,ÇUKURKÖY KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah.,ÇUKURKÖY Köyü KÖYÜN KENDİSİ bölgelerinde 12/11/2024 09:00:00 - 12/11/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak ISPARTA,MERKEZ,MERKEZ MODERN EVLER 3110,MERKEZ MODERN EVLER 3112,MERKEZ MODERN EVLER Mah. 3110 Sk.,MERKEZ MODERN EVLER Mah. 3115 Sk.,MERKEZ İSTİKLAL Mah. 1101 Sk. bölgelerinde 12/11/2024 09:00:00 - 12/11/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şarkikaraağaç:

Etkilenen Cadde / Sokak ISPARTA,ŞARKİKARAAĞAÇ,BAŞDEĞİRMEN KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah.,BAŞDEĞİRMEN Köyü KÖYÜN KENDİSİ bölgelerinde 12/11/2024 09:00:00 - 12/11/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



