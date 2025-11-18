Bursa'da elektrik kesintileri hakkında bilgi almak ve UEDAŞ'ın planlı bakım çalışmaları nedeniyle yaşanabilecek elektrik kesintilerini öğrenmek isteyenler Uludağ Elektrik Dağıtım elektrik kesintisi sorgulaması yapıyor. Bursa'da elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte, UEDAŞ planlı kesintiler listesi...
Bursa elektrik kesintisi ve UEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı Bursalılar tarafından merak konusu. Bursa'da güncel elektrik kesintileri, planlı ve plansız olarak iki kategoriye ayrılmıştır. Kesinti bilgileri, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin verilerine dayanmaktadır ve etkilenen mahalleler detaylı bir şekilde listelenmiştir.
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?
UEDAŞ'ın resmi web sitesinde yer alan elektrik kesintisi sorgulama ekranı, Bursa'daki kesintiler hakkında detaylı bilgiler sunar. Bu ekran üzerinden, kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler, kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Elektrik kesintilerinin detaylarını öğrenmek ve planlı bakım çalışmaları hakkında güncel bilgiler almak için UEDAŞ'ın online arıza sorgulama sayfasını ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.