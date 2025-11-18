Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ planlı kesinti sorgulama listesi

Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ planlı kesinti sorgulama listesi

10:4618/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
UEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

Bursa'da elektrik kesintileri hakkında bilgi almak ve UEDAŞ'ın planlı bakım çalışmaları nedeniyle yaşanabilecek elektrik kesintilerini öğrenmek isteyenler Uludağ Elektrik Dağıtım elektrik kesintisi sorgulaması yapıyor. Bursa'da elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte, UEDAŞ planlı kesintiler listesi...

Bursa elektrik kesintisi ve UEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı Bursalılar tarafından merak konusu. Bursa'da güncel elektrik kesintileri, planlı ve plansız olarak iki kategoriye ayrılmıştır. Kesinti bilgileri, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin verilerine dayanmaktadır ve etkilenen mahalleler detaylı bir şekilde listelenmiştir.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?

UEDAŞ'ın resmi web sitesinde yer alan elektrik kesintisi sorgulama ekranı, Bursa'daki kesintiler hakkında detaylı bilgiler sunar. Bu ekran üzerinden, kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler, kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Elektrik kesintilerinin detaylarını öğrenmek ve planlı bakım çalışmaları hakkında güncel bilgiler almak için UEDAŞ'ın online arıza sorgulama sayfasını ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.



#UEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
#Uludağ Elektrik Dağıtım
#Elektrik arıza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2026 ÖSYM KPSS sınav takvimi