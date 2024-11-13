Eskişehir elektrik kesintisi
Eskişehir'de meydana gelen elektrik kesintileri, OEDAŞ tarafından duyurulmakta olup, elektriklerin saat kaçta geleceği gibi bilgiler OEDAŞ arıza sorgulama sistemi üzerinden ulaşılabilir. Eskişehir'in çeşitli bölgelerinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Osmangazi Elektrik Dağıtım şirketi kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte Eskişehir elektrik kesintisi OEDAŞ arıza sorgulama ekranı.
'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler belli oldu. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında OEDAŞ elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Kesinti, planlanan saatlerde tamamlanacak çalışmalara bağlı olarak erken sona erebilir.
13 KASIM ESKİŞEHİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?
13 KASIM ESKİŞEHİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?
Güncel kesinti bilgilerine göre, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde yaklaşık 7-8 saatlik planlı kesintiler bekleniyor. İşte bugün Eskişehir'de elektrik kesintisinin olacağı yerler listesi.
- 13 Kasım 2024 15:00 - 13 Kasım 2024 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
- 08 Kasım 2024 13 Kasım 2024 15:00 - 13 Kasım 2024 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
- 13 Kasım 2024 14:00 - 13 Kasım 2024 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
- 13 Kasım 2024 13:00 - 13 Kasım 2024 15:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
- 13 Kasım 2024 10:00 - 13 Kasım 2024 12:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
- 13 Kasım 2024 10:00 - 13 Kasım 2024 12:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
- 13 Kasım 2024 10:00 - 13 Kasım 2024 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, MİHALGAZİ
- 13 Kasım 2024 09:30 - 13 Kasım 2024 11:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
- 13 Kasım 2024 09:30 - 13 Kasım 2024 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI
- 13 Kasım 2024 09:00 - 13 Kasım 2024 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, SARICAKAYA
- 13 Kasım 2024 09:00 - 13 Kasım 2024 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, MİHALIÇÇIK
- 13 Kasım 2024 09:00 - 13 Kasım 2024 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, SARICAKAYA
- 13 Kasım 2024 09:00 - 13 Kasım 2024 10:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
- 13 Kasım 2024 09:00 - 13 Kasım 2024 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, SARICAKAYA
- 13 Kasım 2024 09:00 - 13 Kasım 2024 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, SARICAKAYA
- 13 Kasım 2024 09:00 - 13 Kasım 2024 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, SARICAKAYA
- 13 Kasım 2024 09:00 - 13 Kasım 2024 12:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
- 13 Kasım 2024 09:00 - 13 Kasım 2024 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
#Eskişehir elektrik kesintisi
#elektrik kesintisi
#OEDAŞ arıza sorgulama