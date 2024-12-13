Genmoji: İki veya daha fazla figürü birleştirerek özel emojiler oluşturabilirsiniz; kullanıcılar tamamen yeni bir emoji oluşturmak için “pembe şapkalı maymun” gibi bir komut yazabiliyor.

ChatGPT entegrasyonu: Apple Intelligence'ın yeterli olmadığını düşündüğünüzde, daha iyi bir yanıt için ChatGPT'nin Yazma Araçlarına ve diğer özelliklere erişmesine izin verebilirsiniz; Apple Intelligence'ın her soruyu onaylamanızı istemesinden bıktıysanız güzel bir yenilik.