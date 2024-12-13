Apple’ın işletim sistemi iOS 18.2 yayınlandı. iOS 18.2 güncellemesi ile gelen özellikler belli oldu. iPhone 15 Pro ve iPhone 16 kullanıcıları için yeni Apple Intelligence özellikleri geldi. Peki iOS 18.2 nasıl yüklenir? İşte iOS 18.2 ile gelen yeni özelliklere ilişkin tüm detaylar.
Apple, iOS 18.2 güncellemesini resmi olarak yayınladı ve bu sürüm, kullanıcı deneyimini zenginleştiren birçok yeni özellikle geliyor. Peki iOS 18.2 hangi iPhone’lara kurulabiliyor? Apple Intelligence’ı destekleyen iPhone modelleri hangileri? İşte detaylar.
iOS 18.2 ile gelen Apple Intelligence yenilikleri
iOS 18.2, Apple Intelligence’ı destekleyen iPhone 15 Pro ve iPhone 16 modelleri için şu yeni özelliklerini getiriyor:
Image Playground: Kullanıcılar animasyon veya illüstrasyon arasından seçim yaparak saniyeler içinde eğlenceli görüntüler oluşturabiliyor. Bu uygulama Mesajlar gibi uygulamaların içine yerleştirilmiş ve ayrıca özel bir uygulaması da mevcut.
Genmoji: İki veya daha fazla figürü birleştirerek özel emojiler oluşturabilirsiniz; kullanıcılar tamamen yeni bir emoji oluşturmak için “pembe şapkalı maymun” gibi bir komut yazabiliyor.
ChatGPT entegrasyonu: Apple Intelligence'ın yeterli olmadığını düşündüğünüzde, daha iyi bir yanıt için ChatGPT'nin Yazma Araçlarına ve diğer özelliklere erişmesine izin verebilirsiniz; Apple Intelligence'ın her soruyu onaylamanızı istemesinden bıktıysanız güzel bir yenilik.
Görsel Zeka: Kamera Kontrollü Görsel Zeka, Google Arama veya ChatGPT'ye dokunma seçeneğiyle, yalnızca iPhone'unuzu nesneye doğrultarak yerler hakkında anında bilgi edinmenize veya bilgilerle etkileşim kurmanıza yardımcı oluyor.
Görüntü Oluşturucu genişletmesi: iOS 18.2 ile sunulan bir başka Apple Intelligence özelliği de Notlar uygulamasında metni vurguladığınızda bir görüntü oluşturabiliyor olmanız.
iOS 18.2 ile gelen, Apple Intelligence dışındaki yenilikler
Apple, iOS 18.2 ile birlikte gelen Apple Intelligence işlevlerine ek olarak şu özellikleri de sunuyor:
Yeni Mail uygulaması: Mail, kullanıcıların gelen kutularını yönetmeleri için yeni yollar sunuyor.
Aygıt içi kategorizasyon, gelen e-postaları kişisel ve zamana duyarlı e-postalar için Birincil, onaylar ve makbuzlar için İşlemler, haberler ve sosyal bildirimler için Güncellemeler ve pazarlama e-postaları ve kuponlar için Promosyonlar olarak düzenliyor ve sıralıyor.
Varsayılan uygulamaları değiştirme: iOS 18.2, iPhone kullanıcılarının Mesajlar ve Telefon varsayılan uygulamalarını değiştirmelerine olanak tanıyor.
Ses Sınırı: Ayarlar uygulaması artık yeni bir Ses Sınırı denetimine sahip. Bu, iPhone hoparlörlerinizin medyayı ne kadar yüksek sesle çalabileceğini sınırlamanıza olanak tanıyor.
Fotoğraflar uygulamasında ince ayar: Fotoğraflar uygulamasındaki videolar artık üzerlerine dokunduğunuzda yakınlaşmıyor veya uzaklaşmıyor. Uygulamalarda iyileştirme: Apple Music ve Apple TV uygulamasındaki doğal dil araması; türler, ruh halleri, oyuncular, on yıllar ve daha fazlası gibi kategorilerin herhangi bir kombinasyonunu kullanarak aradığınız şeyi tanımlamanıza olanak tanıyor.
iOS 18.2 hangi iPhone’lara kurulabiliyor?
iPhone XR, XS ve XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max
iPhone SE (2’nci nesil)
iPhone 12 mini ve iPhone 12
iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini ve iPhone 13
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (3’üncü nesil)
iPhone 14 ve iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max
iPhone 15 ve iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max
Phone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max
Ama bu modellerin hepsi Apple Intelligence özelliklerine erişemiyor. Apple Intelligence’ı destekleyen iPhone modelleri sadece şunlarla sınırlı:
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iOS 18.2 nasıl yüklenir?
Ayarlar uygulamasını açın.
Genel seçeneğine dokunun.
Yazılım güncelleme satırını seçin.
iPhone’unuz size yeni iOS 18.2 güncellemesi olduğunu söyleyecek.
İndir ve Yükle’yi seçin ve ekrandaki yönergeleri takip edin.