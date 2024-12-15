Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu?

Kar yağışı etkili oluyor! Öğrenciler ve veliler, hangi illerde okullar tatil? sorusunu merak ediyor. Yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arayanlar için 16 Aralık Pazartesi hangi illerde okul yok sorusuna dair resmi açıklamalar, valilikler ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılmakta. Peki, 16 Aralık 2024 Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 16 Aralık Pazartesi okulların durumu...

1 /6 Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı iller için yayımladığı sarı kodlu uyarılar, tatil beklentilerini artırmış durumda. Özellikle Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale gibi illerde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarıları yapılmıştı.

2 /6 Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği birçok ilde, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, 16 Aralık okullar tatil edildi mi, kar tatili veren iller hangileri? İşte merak edilenler...

3 /6 OKULLAR TATİL Mİ? 16 ARALIK PAZARTESİ HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ OLDU? 16 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda, valiliklerin yapacağı resmi açıklamalar belirleyici olacaktır. 16 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak henüz valilik tarafından açıklanmadı. Veriler doğrultusunda kar yağışı beklenen iller için son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

4 /6 METEOROLOJİ UYARDI O İLLERE 'SARI' KODLU UYARI! Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.



5 /6 Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmelidir.