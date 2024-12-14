EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI YATAN İLLER ARALIK 2024 | Evde bakım maaşı ne kadar olacak , ne zaman yatar?

Aralık 2024 dönemine ait evde bakım maaşı ödemeleri, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayının ikinci haftasına girilirken, "Evde bakım maaşı başladı mı, ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Evde bakım maaşı ödemelerinin il bazında gerçekleştirildiği biliniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme takvimine göre, maaşlar peyderpey hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı üzerinden ödemelerin durumunu kontrol etmek mümkün olacak.

1 /6 Aralık 2024 dönemine ait evde bakım maaşı ödemeleri, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayının ikinci haftasına girilirken, "Evde bakım maaşı başladı mı, ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Evde bakım maaşı ödemelerinin il bazında gerçekleştirildiği biliniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme takvimine göre, maaşlar peyderpey hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı üzerinden ödemelerin durumunu kontrol etmek mümkün olacak.

2 /6 ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı 2024 Aralık ayı henüz hesaplara yatırılmadı. Evde bakım maaşı her ayın 15 ila 31'i arasında illere göre farklı tarihlerde yatıyor. EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3 /6 2025 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK? Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belirlenecek.

4 /6 Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödemenin 10.100 liraya yükselmesi bekleniyor.

5 /6 Hesaplamalara göre Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3.338 TL, %11.25'lik artış ile 3.713 TL'ye çıkacak.