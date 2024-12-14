Milyonlarca asgari ücretli, memur ve emekli, 2025 yılında uygulanacak maaş zamlarına odaklandı. Memur ve emekli maaşlarını belirleyecek en kritik faktör olan enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Zam oranını kesinleştirecek tek veri olan aralık ayı enflasyonunun, yüzde 2 ile 3 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklentilere göre memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak artışlar da şekillenmeye başladı. İşte, 2025 yılı maaş zamlarıyla ilgili merak edilen detaylar!

1 /12 2024 yılının ocak ayında yapılacak emekli maaş zamlarına ilişkin çalışmalar hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı temel alınarak artırılacak. Ocak zammında enflasyon farkı belirleyici kriter olurken, refah payı ve taban aylık düzenlemesi gibi ek artış seçenekleri de gündemde. Tüm gözler, maaş zamlarını şekillendirecek olan aralık ayı enflasyon oranında!

2 /12 Memur Emeklilerine Ocak Zammı ve Enflasyon Farkı 2024 yılı Ocak ayında memur emeklileri için toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam yapılacak.

3 /12 Buna ek olarak, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 10’u aşan kısmı maaşlara enflasyon farkı olarak yansıtılacak.

4 /12 Aralık Enflasyonu Bekleniyor Emekli maaşlarındaki artış oranını belirleyecek olan Temmuz-Aralık dönemi enflasyon verilerinden 5 ayı netleşmiş durumda. Temmuz-Kasım arasındaki verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,57, memur emeklileri için ise yüzde 4,15 enflasyon farkı öngörülüyor.

5 /12 Toplu sözleşme zammıyla birlikte memur emeklileri için toplamda yüzde 10,40 zam hesaplandı.

6 /12 Aralık ayı enflasyonu, zam oranlarını kesinleştirecek son veri olarak bekleniyor. Tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının yüzde 16-17, memur emeklileri için ise yüzde 12-13 arasında olması bekleniyor. Kesin rakamlar, 3 Ocak’ta açıklanacak ve aynı ay maaşlara yansıtılacak.

7 /12 Yeni Taban Aylık Düzenlemesi Ocak ayında emekliler için taban aylık düzenlemesi gündeme gelebilir. Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kök maaş ve ek ödemelerle birlikte en düşük 12.500 TL alıyor. Ocak zammıyla birlikte bu tutarın 14.000-15.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor.

8 /12 Yeni taban aylığın belirlenmesi durumunda, kök maaşı bu tutarın altında kalan emeklilere fark ödemesi yapılacak. Böylece tüm emekliler, belirlenen yeni alt sınırdan maaş alacak.

9 /12 Refah Payı Seçenekleri Masada Ocak ayında zamlarla birlikte refah payı düzenlemesi de gündemde. İki farklı formül üzerinde duruluyor.

10 /12 Memur Emeklilerine Refah Payı: Memur emeklilerine refah payı eklenerek, zam oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Tüm Emeklilere Refah Payı: Hem memur emeklilerine hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı eklenerek zam oranlarının yüzde 20’ye çıkarılması değerlendiriliyor.

11 /12 Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 3 Ocak’ta açıklanacak. Taban aylık artışı ve refah payı düzenlemelerinin ise bu tarihten sonra netleşmesi bekleniyor.