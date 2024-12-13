Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı. Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bursa Adalet Sarayı'nda duruşma sırasında kişisel husumete bağlı silahlı saldırı yaşandığını anımsatan Memişoğlu, şöyle konuştu: "2 ölü var. 2 de jandarmamız yaralandı. Jandarmalarımızın durumu ağır. 2 jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyoruz. Elim bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız ve adliyemiz... Çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah jandarmalarımız hayata tutunurlar. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız."