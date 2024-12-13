Son dakika haberinde göre, Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Adliyede görülecek duruşmalar ertelendi.
Bursa adliyesinde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklamalar geldi.
Bursa Adliyesi’nde yaşanan silahlı saldırı
Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı. Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Bursa Adliyesi’nde duruşmalar ertelendi mi?
Olayın ardından adliye binası boşaltılarak duruşmalar ertelendi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün gözaltına alınırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa'da mahkeme salonunda duruşma sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan 2 jandarma personelinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu bildirdi.
Bakan Memişoğlu, Bursa Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere Bursa Şehir Hastanesi'nde toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bursa Adalet Sarayı'nda duruşma sırasında kişisel husumete bağlı silahlı saldırı yaşandığını anımsatan Memişoğlu, şöyle konuştu: "2 ölü var. 2 de jandarmamız yaralandı. Jandarmalarımızın durumu ağır. 2 jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyoruz. Elim bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız ve adliyemiz... Çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah jandarmalarımız hayata tutunurlar. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız."