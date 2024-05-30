İlk Evim Konut Kampanyası, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet desteği sağlayan bir konut projesidir. Düşük faizli ilk evim konut kredisi başvurusu ne zaman? sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk evim konut kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağının araştırmasını yapıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında konut sahibi olmaya yönelik çalışmaların olacağını duyurdu. Sadece ilk defa ev alacaklar yararlanabileceği 1,20 faizli konut kredisi başvuru tarihi merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki, ilk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak? 1.20 faiz oranlı kredi başvuru şartları neler?
İlk evim konut kampanyası ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı aranıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan konut kredisi kampanyasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor. İlk evim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaş, bir süredir gündemde olan düşük faizli kredi durumu hakkındaki son gelişmelere odaklandı. İşte, 1.20 faizli kredinin başvuru şartları hakkında bilgiler...
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.
İLK EVİM KONUT KAMYANYASINDA VADE SAYISI NE KADAR?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.
Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.
Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.
İLK EVİM KAMPANYASI DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.
İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.
Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.
Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi verilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, İzmir'in pilot seçildiği "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında, evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin edileceğini bildirdi.
İstanbul'daki kentsel dönüşüm için açıkladıkları projeye 1 milyon 200 binden fazla başvurunun olduğunu aktaran Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:
"Önümüzdeki günlerde ben İstanbul için büyük bir heyecanla dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. İzmir'imiz için de içinde 5 ilin bulunduğu ancak pilot il olarak İzmir'in seçildiği Dünya Bankası kredisini de bugün burada açıklıyoruz. İlk etapta 330 milyon avroluk bir kredi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artacaktır. Biraz önce de kısaca sohbet ettik zaten temsilci olan arkadaşımızla, seçimden sonra yeniden oturup bu rakamları güncelleyerek çok daha yukarılara doğru çekeceğiz. Müthiş bir imkan, o da şu evini yenilemek isteyen herkese aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin ediyoruz."