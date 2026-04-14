Lübnan-İsrail görüşmesinden 'doğrudan müzakere' kararı

İsrail ve Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler, ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

İki ülke arasında 1993’ten bu yana yapılan ilk üst düzey doğrudan görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, Lübnan’ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh, İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Michel Needham’ın katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Lübnan halkı, İran saldırganlığının mağduru ve bunun sona ermesi gerekiyor. Bu görüşme, dünyanın bu bölgesinde Hizbullah’ın 20-30 yıllık etkisini kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik tarihi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Taraflar 'doğrudan müzakere'de anlaştı

Lübnan'a yönelik saldırıların devam ettiği sırada gerçekleşen görüşmelerin ardından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, tüm tarafların ABD'nin himayesinde karşılıklı olarak mutabık kalınan bir zaman ve mekanda doğrudan müzakereleri başlatma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Devleti, Lübnan'daki tüm devlet dışı terör gruplarının silahsızlandırılmasına ve tüm terör altyapısının tasfiye edilmesine desteğini ifade etmiş; her iki ülke halkı için güvenliği sağlamak amacıyla bu hedefe ulaşmak için Lübnan Hükümeti ile birlikte çalışma konusundaki kararlılığını dile getirmiştir.

Lübnan Devleti, toprak bütünlüğü ve tam devlet egemenliği ilkelerinin altını çizerek Kasım 2024'teki çatışmaların durdurulması ilanının tam olarak uygulanmasına duyulan acil ihtiyacı yeniden teyit etmiş; aynı zamanda bir ateşkes sağlanması ve devam eden çatışmalar sonucunda ülkenin maruz kalmaya devam ettiği ağır insani krizin ele alınması ve hafifletilmesi için somut önlemler alınması çağrısında bulunmuştur."

Netanyahu görüşmeleri reddediyordu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce Lübnan’ın doğrudan görüşme taleplerini reddediyordu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın gerilimin düşürülmesi yönündeki baskılarının ardından Washington’da İsrail ve Lübnan büyükelçilerinin barış görüşmeleri için bir araya gelmesini kabul etmişti.

Görüşme öncesinde Lübnan hükümeti ve Trump yönetimi, İsrail’den Lübnan’a yönelik saldırılara ara verme çağrısında bulunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu, başkent Beyrut’a yönelik saldırıları azaltmayı kabul ederken, Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları devam ettirdi.







