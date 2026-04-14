Macron: Lübnan ateşkese dahil edilmeli ve Hürmüz Boğazı açılmalı

17:4014/04/2026, Salı
DHA
Macron'dan Hürmüz çıkışı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından, bölgede ilan edilen ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla bölgedeki diplomatik trafiğe ve krizin çözümüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile ayrı ayrı görüştüğünü aktaran Macron, tüm tarafların mevcut ateşkese katı bir şekilde uyması ve bu sürece Lübnan'ın da muhakkak dahil edilmesi gerektiğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

‘Boğaz koşulsuz olarak açılmalı’

Bölgedeki Hürmüz Boğazı krizine de değinen Macron, boğazın en kısa sürede koşulsuz, kısıtlamasız ve geçiş ücreti olmaksızın yeniden açılması gerektiğinin altını çizdi. Macron, bu şartların sağlanması durumunda, İslamabad'da askıya alınan müzakerelerin ilgili tarafların da desteğiyle hızlı bir şekilde yeniden başlayabileceğini ifade etti. Macron ayrıca taraflara, yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi yönünde çağrı yaptı.

Öte yandan Macron, cuma günü Paris'te Fransa ve İngiltere'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle uluslararası bir zirve düzenleneceğini duyurdu. Çatışmalara taraf olmayan ülkeleri bir araya getirecek olan toplantıda, güvenlik şartları elverdiğinde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan savunma odaklı bir misyonun ele alınacağı kaydedildi.



