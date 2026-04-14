Gülistan Doku dosyasında sosyal medya izleri: Hesaplara giriş tespit edildi

Altı yıldır kayıp olarak aranan Gülistan Doku'nun kaybolduktan günler sonra Instagram hesabına ve WhatsApp'ına giriş yapıldığı ortaya çıktı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp bulunan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de düzenlenen operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, onun eski polis olan üvey babası E.Y., annesi C.Y., U.A., E.E., dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, G.E.,⁠ ⁠S.G., ⁠S.Ö., ⁠C.A., ⁠N.A., gözaltına alındı.

Cinayete evrilen soruşturmayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmalar devam ederken yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Doku'nun sosyal medya hesabına girip paylaşımları sildiler

Gülistan Doku soruşturmasında yeni teknik bulgular dosyaya girdi. JASAT’ın tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından günler sonra sosyal medya hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi.

17 Ocak gecesi gerçekleştirilen bu girişte, hesapta bulunan bazı verilerin silindiği ve sabaha karşı sistemden çıkış yapıldığı tespit edildi. İncelemelerde, söz konusu girişe ait IP adresinin belirli bir kişinin internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüştüğü ifade edildi. Bu durum, soruşturma dosyasında “tesadüf” ihtimalini zayıflatan en önemli teknik deliller arasında değerlendirildi.

Aynı gece SIM kartı telefona takıp WhatsApp'a giriş yaptılar

Bilirkişi raporunda ayrıca, aynı gece SIM kartın telefona takılarak WhatsApp’a giriş yapıldığı ve burada da bazı verilerin silindiğinin tespit edildiği yer aldı. Bu işlemlerin, Gülistan Doku’nun iletişim trafiğinin sistematik biçimde ortadan kaldırılmış olabileceği şüphesini güçlendirdiği belirtildi.

Savcılık kaynakları, elde edilen dijital izlerin “iz kaybettirme” amacıyla yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.







