Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku soruşturması' açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin araştırılacak

Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku soruşturması' açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin araştırılacak

13:1714/04/2026, Salı
G: 14/04/2026, Salı
Soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay S. ile Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal A.’nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay S. ile Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal A.’nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma hakkında, "Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta, hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca önemli bir adım atıldığını, çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta, hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır. Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor, adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda, faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz"

Ne olmuştu?

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler arama başlatmış ancak bir sonuç elde edilememişti.

Aradan geçen sürenin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay S. ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın aralarında bulunduğu 12 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.



