Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: 6 yıldır kayıptı Yeni Şafak Arama Sonuç Raporu'na ulaştı

Tunceli İl J.K.lığı 1'inci J.Öz.Hrk. Tb.K.lığı emrinde Poroten Elic Brn-i Kop-4 Model Yer Altı Görüntüleme (YGC) Operatörü olarak görevli iken 12.01.2025 tarihinde Saat: 12.00 sıralarında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Tunceli ili Pertek İlçesi Koçpınar köyü girişinde bulunan mezarlık yanındaki mevkiide (37 SEC 45090-99570) koordinatlarında gömülü bir ceset olduğu bilgisi tarafıma verilerek belirtilen bölgede Yer Altı Görüntüleme Cihazı ile arama yapmam söylenilmiştir. 2 saat süre ile belirtilen bölgede bahse konu cihaz ile yapmış olduğum aramada aranan bölge içerisinde YGC cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60 1.70 cm uzunluğunda 70 - 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde mezar görüntüsünde olduğunu tespit ettim. Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olduğunu, tespit edilen boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahta gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğunu değerlendirmekteyim.