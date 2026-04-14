Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: 6 yıldır kayıptı Yeni Şafak Arama Sonuç Raporu'na ulaştı

13:1714/04/2026, Salı
Gülistan Doku dosyasında yeni aşama: Yeraltı Görüntüleme Cihazı Raporu dosyada
Altı yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Şafak "Yeraltı Görüntüleme Cihazı Arama Sonuç Raporu" verilerine ulaştı. Operatör tarafından hazırlanan raporda, "YGS cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60 1.70 cm uzunluğunda 70 - 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde mezar görüntüsünde olduğunu tespit ettim. Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olduğunu, tespit edilen boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahta gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğunu değerlendirmekteyim" ifadeleri yer aldı.

Dersim’de 5 Ocak 2020 tarihinde şüpheli bir şekilde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Altı yıldır kayıp olan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında yedi ilde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda aralarında dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel, soruşturmanın baş şüphelisi Zeinal Abakarov, Sonel’in koruması, ihraç edilen eski polis memurunun da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Operatör tek tek anlattı: Toprağa gömüp çıkarmışlar

Tunceli İl J.K.lığı 1'inci J.Öz.Hrk. Tb.K.lığı emrinde Poroten Elic Brn-i Kop-4 Model Yer Altı Görüntüleme (YGC) Operatörü olarak görevli iken 12.01.2025 tarihinde Saat: 12.00 sıralarında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Tunceli ili Pertek İlçesi Koçpınar köyü girişinde bulunan mezarlık yanındaki mevkiide (37 SEC 45090-99570) koordinatlarında gömülü bir ceset olduğu bilgisi tarafıma verilerek belirtilen bölgede Yer Altı Görüntüleme Cihazı ile arama yapmam söylenilmiştir. 2 saat süre ile belirtilen bölgede bahse konu cihaz ile yapmış olduğum aramada aranan bölge içerisinde YGC cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60 1.70 cm uzunluğunda 70 - 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde mezar görüntüsünde olduğunu tespit ettim. Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olduğunu, tespit edilen boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahta gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğunu değerlendirmekteyim.

Doku ailesi avukatı Ali Çimen, yaptığı açıklamada, henüz tüm kamu görevlilerinin gözaltına alınmadığını, şüpheliler arasında üst düzey yöneticiler olduğunu ve gözaltıların süreceğini belirtti.


