TOKİ’den yeni sosyal konut hamlesi geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın düşük maliyetle konut üretmek için hazırlık yaptığını açıkladı. Dar gelirli ve ilk evini alacak kişiler için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat, hane halkı gelirinin de 45 bin lirayı aşmaması kuralı getirilmesi bekleniyor. İşte TOKİ sosyal konut projesinin detayları.
TOKİ sosyal konut projesi için kolları sıvıyor. Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Hükümet düğmeye basıyor. Hükümet, dar gelirli kişilerin ev sahibi olmasını sağlamak için yeni sosyal konut çalışması başlattı. Hem dar gelirlilere yönelik hem de ilk defa ev alacaklara düşük maliyetli kira öder gibi konut sahibi olmasını imkanı sağlayan sosyal konut projelerinin yaşama geçirilmesi amaçlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedenlerinden biri olarak görülen kira fiyatlarındaki artışa çözüm olarak konut arzının artırılmasına öncelik vereceklerini açıkladı.
Aynı doğrultuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın düşük maliyetli konut üretimi için hazırlık yaptığını ve bu kapsamda özellikle metropollere odaklanılacağını belirtti.
Yeni projelerde sosyal konut üretimi desteklenirken hem ev fiyatları hem de kira için destek veren bir program izlenecek. Herkesin ekonomik olarak karşılayabileceği, enerji verimliliği olan, afetlere dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişimin sağlanması amaçlanıyor.
SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARINDA NELER VAR?
TOKİ eliyle bugüne kadar 200 binin üzerinde konut inşaatı tamamlanırken, bunların yaklaşık yüzde 90’ınını sosyal konutlar oluşturuyor. Hürriyet'in haberine göre dar gelirli ve ilk evini alacak kişiler için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat, hane halkı gelirinin de 45 bin lirayı aşmaması kuralı getirilmesi bekleniyor. Daha önceki sosyal konut projelerinde olduğu gibi aile fertlerinin üzerine konut olmaması da gerekiyor.
Başka bir deyişle evliyse eşinin konutu olmaması gerekiyor. 18 yaşından büyük olanların şartları sağlaması halinde konut için başvuru yapabilecek. Sosyal konutlarda aileyi merkeze alan projeler olacağı için 2+1 ve 3+1 konutların yapılması bekleniyor.
SOSYAL KONUTTA TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?
45 bin lira hanehalkı geliri olan birisinin ödeme gücü hesaplanacak ve ortalama olarak 15-20 bin lira aralığında aylık ödeme çıkarılacak.
SOSYAL KONUTLAR NERELERE YAPILACAK?
Uzmanlar özellikle İstanbul için sosyal konutların şehrin Karadeniz kıyısına yakın bölgelerine inşa edilebileceğini söyledi. Depreme dayanıklılık açısından bu bölgelerin daha uygun olduğu belirtilirken, bu alanların yerleşim yeri olmasıyla şehir merkezindeki trafik kaosunun da bir nebze azalabileceği düşünülüyor.
TOKİ'nin sosyal konut yapacağı il ve ilçeler belli oldu. İşte sosyal konutların yapılacağı iller listesi