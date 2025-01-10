SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARINDA NELER VAR?

TOKİ eliyle bugüne kadar 200 binin üzerinde konut inşaatı tamamlanırken, bunların yaklaşık yüzde 90’ınını sosyal konutlar oluşturuyor. Hürriyet'in haberine göre dar gelirli ve ilk evini alacak kişiler için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat, hane halkı gelirinin de 45 bin lirayı aşmaması kuralı getirilmesi bekleniyor. Daha önceki sosyal konut projelerinde olduğu gibi aile fertlerinin üzerine konut olmaması da gerekiyor.