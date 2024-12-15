SGK 4A, 4B ve 4C hizmet dökümleri gibi bilgileri görüntüleyebilir, prim ödeme geçmişinizi inceleyebilirsiniz. Sisteme e-Devlet şifresi , mobil imza , e-imza veya internet bankacılığı ile giriş yaparak sigorta işlemlerini kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu hizmet, emeklilik ve çalışma geçmişini takip etmek isteyenler için büyük kolaylıklar sunuyor.

e-Devlet sigorta sorgulama ekranı