E-Devlet üzerinden SGK 4A Hizmet Dökümü (Son 6 Ay) sorgulama işlemiyle sigorta prim gün sayınızı, işe giriş-çıkış tarihlerinizi ve prim ödemelerinizi kolayca yapabilirsiniz. E-Devlet sigortası sorgulama işlemi, sosyal güvenlik bilgilerini takip etmenizi sağlar. SGK 4A hizmet dökümü sayesinde emeklilik planınızı yapabilir, prim gün sayınızı kontrol ederek eksik günlerinizi görebilirsiniz. Peki e-Devlet üzerinden SGK 4A sorgulama nasıl yapılır?
e-Devlet üzerinden sigorta bilgilerinizi kolayca takip etmek ister misiniz? SGK 4A hizmet dökümünüzü son 6 ay için e-Devlet kapısı üzerinden hızlıca görüntüleyebilirsiniz. "e-Devlet sigorta sorgulama" veya "SGK 4A hizmet dökümü" gibi kelimeleri kullanarak aradığınız bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Prime yatırılan gün sayısı, işveren bilgileriniz gibi tüm detayları tek bir ekranda bulabilirsiniz.
Emeklilik planlarınızı yaparken veya sigorta bilgilerinizi güncel tutmak isterken e-Devlet sigorta sorgulama hizmetinden yararlanabilirsiniz. İş hayatınız boyunca ödediğiniz primleri ve sigortalılık sürecinizi takip etmek için e-Devlet'in sunduğu "SGK 4A hizmet dökümü" hizmetini kullanabilirsiniz.
e-Devlet sigorta sorgulama
E-Devlet sigorta sorgulama, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı çalışanların sigorta prim günlerini , işe giriş-çıkış tarihlerini ve emeklilik durumlarını öğrenmelerini sağlayan çevrimiçi bir hizmettir.
SGK 4A, 4B ve 4C hizmet dökümleri gibi bilgileri görüntüleyebilir, prim ödeme geçmişinizi inceleyebilirsiniz. Sisteme e-Devlet şifresi , mobil imza , e-imza veya internet bankacılığı ile giriş yaparak sigorta işlemlerini kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu hizmet, emeklilik ve çalışma geçmişini takip etmek isteyenler için büyük kolaylıklar sunuyor.
SGK 4A hizmet dökümü (son 6 ay)
SGK 4A hizmet dökümü (son 6 ay), 4A statüsünde çalışan sigortalılara, son 6 aylık prim ödemeleri ve sigortalılık süreçleri hakkında detaylı bilgi veren bir belgedir. Bu belge sayesinde sigortalılar, prim gün sayıları, çalıştıkları işyerleri, prim borçları gibi bilgilere kolayca ulaşabilirler.
SGK 4A Hizmet Dökümü (Son 6 Ay) Nasıl Sorgulanır?
SGK 4A hizmet dökümü (son 6 ay) sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilir. İşte adım adım sorgulama işlemi:
1. E-Devlet Sistemine Giriş Yapın:
türkiye .gov .tr geçiş yapılır.
TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.
E-Devlet şifreniz yoksa , PTT mağazalarından alabilirsiniz.
2. Arama Bölümünü Kullanın:
E-Devlet ana sayfasında “SGK 4A Hizmet Dökümü” yazıp aralayın.
Çıkan “4A Hizmet Dökümü” hizmetine tıklayın.
3. Hizmet Dökümünü Görüntüleyin:
Açılan sayfada, çalışma toplamaz , prim ödeme ayrıntılarınız , işe giriş ve çıkış yapılan gibi bilgiler listelenir.
Son 6 ay için prim gün sayılarınızı, işveren bilgilerinizi ve toplam prim ödeme detaylarını inceleyebilirsiniz.
SGK 4A Hizmet Dökümü hangi bilgileri içeriyor?
Prim gün sayısı: Son 6 ay içerisinde yatırılan toplam prim günü sayısı.
Çalışılan işyerleri: Son 6 ay içerisinde çalışılan işyerlerinin listesi.
Prim ödeme tarihleri: Prim ödemelerinin yapıldığı tarihler.
Prim borçları: Eğer varsa, prim borçlarının tutarı ve ödeme planı.