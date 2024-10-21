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Yatırıma davet turuna çıkıyor

Yatırıma davet turuna çıkıyor

Ali Kürşat Büyükada
04:0021/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
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Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; ABD temasları sırasında G20 toplantılarının yanı sıra birçok bankanın üst düzey yöneticisi ve yatırımcılarla buluşacak. Şimşek, Türkiye'de uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarını anlatarak yeni yatırımlara zemin hazırlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekonomi kurmayları, ABD'deki G20 Bakanlar toplantısı için gerekli hazırlıklarını tamamladı. ABD ajandasını dolduran Şimşek, G20 Bakanlar toplantısının yanı sıra birçok bankanın üst düzey yöneticisi ve yatırımcılarla buluşacak. Yoğun temaslar gerçekleştirecek Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına da katılacak.


MEVKİDAŞLARIYLA ÖZEL GÖRÜŞME

Bakan Şimşek, katılacağı yüksek düzeyli toplantıların yanı sıra birçok mevkidaşıyla da özel görüşmeler gerçekleştirecek. Bu kapsamda Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ile özel görüşmeler yaparak Türkiye'nin ekonomi programını ve muhtemel ortaklıkları konuşacak. Şimşek; Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve birçok kalkınma bankasının tepe yöneticileriyle biraraya gelerek Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri anlatıp değerlendirmelerde bulunacak. Bakan Mehmet Şimşek, dünyanın önde gelen yatırımcıları ile özel görüşmeler gerçekleştirecek. Toplantılarda, Türkiye’nin son 1,5 yılda ekonomi programında kaydettiği ilerlemeleri ve gelecek dönem önceliklerini kapsamlı sunumlarla yatırımcılara aktarması beklenen Şimşek, yatırımcıların sorularını yanıtlayarak merak edilen konulara açıklık getirecek.





#mehmet şimşek
#hazine ve maliye bakanlığı
#G20
#ekonomi

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