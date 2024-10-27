Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Hızlı güvenilir kontrat e-Devlet'ten yapılacak

Emlak sektörü uzmanları, yaz aylarıyla birlikte artan konut kiralarındaki yükselişin yavaşladığını ifade etti. Artış hızındaki düşüşün nedenlerini sıralayan gayrimenkul uzmanı, evini taşıyacaklara uyarıda bulundu. Peki, en fazla kira artışı yaşanan illerden biri olan İstanbul'da son durum ne? Kiraların nispeten daha uygun olduğu ilçelerde fiyatların ortalama 20 bin lira olduğu, bazı semtlerde ise bu bedelin 44 bin liraya kadar çıktığı görülüyor. İstanbul’un semtlerine göre kira fiyatlarına yakından bakalım.