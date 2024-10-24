44 bin TL’ye dayandı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

Emlak sektörü uzmanları, yaz aylarıyla birlikte artan konut kiralarındaki yükselişin yavaşladığını ifade etti. Artış hızındaki düşüşün nedenlerini sıralayan gayrimenkul uzmanı, evini taşıyacaklara uyarıda bulundu. Peki, en fazla kira artışı yaşanan illerden biri olan İstanbul'da son durum ne? Kiraların nispeten daha uygun olduğu ilçelerde fiyatların ortalama 20 bin lira olduğu, bazı semtlerde ise bu bedelin 44 bin liraya kadar çıktığı görülüyor. İstanbul’un semtlerine göre kira fiyatlarına yakından bakalım.
Kiralara yüzde 25 zam sınırı uygulaması 1 Temmuz'da sona erdi. Bu tarihten itibaren kira zamları enflasyon rakamlarına göre hesaplanıyor.
Eylül ayında yenilenen kiralarda zam sınırı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması olan 63.47 olarak açıklanmıştı.
- Temmuz ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46.82 oranında arttı. Ağustosta bu yüzde 47.1 seviyesindeydi.
Kira artış hızı yavaşladı mı?
'Asgari ücrete ara zam yapılmaması etkili oldu'
Taşınacaklar dikkat!
İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları
- Gayrimenkul Uzmanı Özelmacıklı, İstanbul’da kira fiyatlarının en çok ve en yavaş arttığı ilçeleri de şöyle açıkladı:
- İstanbul’da kira fiyatı en çok artan ilçelere baktığımızda önceBeykozgeliyor, Beykoz’da yıllık kira artışları yüzde 50 oldu.Adalar, Beyoğlu, Kadıköy ve Şilede kiraların en çok arttığı ilçeler arasında. Bu ilçelerde kira artışları yüzde 30’un üzerine çıktı diyebiliriz.En az değer kazanan ilçelere baktığımızda ise Sarıyer, Esenyurt, Zeytinburnu ve Başakşehir’i gösterebiliriz.Burada fiyat artışları son 1 yılda yüzde 10-15 bandında arttı.
🏠 Esenyurt: 13 bin 800 TL
🏠Arnavutköy: 15 bin 400 TL
🏠Sultangazi: 16 bin TL
🏠Avcılar: 16 bin TL
🏠Sultanbeyli: 16 bin 100 TL
🏠Esenler: 16 bin 400 TL
🏠Silivri: 16 bin 500 TL
🏠Güngören: 17 bin 400 TL
🏠Beylikdüzü: 17 bin 600 TL
🏠Bahçelievler: 17 bin 700 TL
🏠Büyükçekmece: 17 bin 900 TL
🏠Çatalca: 18 bin 300 TL
🏠Sancaktepe: 18 bin 700 TL
🏠Küçükçekmece: 19 bin 300 TL
🏠Fatih: 19 bin 500 TL
🏠Bayrampaşa: 20 bin 500 TL
🏠Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL
🏠Zeytinburnu: 21 bin 600 TL
🏠Pendik: 21 bin 800 TL
🏠Tuzla: 22 bin TL
🏠Çekmeköy: 22 bin 300 TL
🏠Başakşehir: 22 bin 500 TL
🏠Ümraniye: 23 bin 700 TL
🏠Kartal: 25 bin 200 TL
🏠Üsküdar: 26 bin 600 TL
🏠Maltepe: 26 bin 700 TL
🏠Şile: 26 bin 800 TL
🏠Kağıthane: 26 bin 800 TL
🏠Beykoz: 27 bin 100 TL
🏠Ataşehir: 28 bin 400 TL
🏠Şişli: 28 bin 600 TL
🏠Eyüpsultan: 29 bin 400 TL
🏠Bakırköy: 30 bin 100 TL
🏠Beyoğlu: 31 bin 700 TL
🏠Kadıköy: 38 bin 700 TL
🏠Beşiktaş: 39 bin 900 TL
🏠Sarıyer: 44 bin TL