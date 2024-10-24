44 bin TL’ye dayandı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

"Yüzde 25 kira sınırı varken mal sahipleri kira fiyatını daha yüksekten talep ediyordu. Yani piyasada önceden artırılmış bir fiyat vardı. Kısa dönemli kiralamalarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı, eşyalı evler kiralık piyasasına döndü. Ağustos-eylül ve ekim aylarında gayrimenkul satışları arttı. Konut satışlarında yaşanan bu artışlar özellikle boş dairelerin Türkiye genelinde düşen amortisman süresi nedeniyle tekrar kiraya verilmesine neden oldu. Bu başlıklar çerçevesinde değerlendirildiğinde bunların piyasada etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

Kira fiyatlarıyla alakalı asgari ücrete ara dönemde bir zam yapılmamış olması da etkili oldu.