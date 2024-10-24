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44 bin TL’ye dayandı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

44 bin TL’ye dayandı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

Seren Som
14:1724/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul'da kira fiyatlarının en uygun ve en pahalı olduğu ilçeler belli oldu.
İstanbul'da kira fiyatlarının en uygun ve en pahalı olduğu ilçeler belli oldu.

Emlak sektörü uzmanları, yaz aylarıyla birlikte artan konut kiralarındaki yükselişin yavaşladığını ifade etti. Artış hızındaki düşüşün nedenlerini sıralayan gayrimenkul uzmanı, evini taşıyacaklara uyarıda bulundu. Peki, en fazla kira artışı yaşanan illerden biri olan İstanbul'da son durum ne? Kiraların nispeten daha uygun olduğu ilçelerde fiyatların ortalama 20 bin lira olduğu, bazı semtlerde ise bu bedelin 44 bin liraya kadar çıktığı görülüyor. İstanbul’un semtlerine göre kira fiyatlarına yakından bakalım.

Kiralara yüzde 25 zam sınırı uygulaması 1 Temmuz'da sona erdi. Bu tarihten itibaren kira zamları enflasyon​ rakamlarına göre hesaplanıyor.

Eylül ayında yenilenen kiralarda zam sınırı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması olan 63.47 olarak açıklanmıştı.

Yapılan araştırmada Eylül 2024'te
Türkiye genelinde kira fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 45.2 olarak kaydedildi.
  • Temmuz ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46.82 oranında arttı. Ağustosta bu yüzde 47.1 seviyesindeydi.

Kira artış hızı yavaşladı mı?

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde
kira fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 45 seviyelerine kadar düştüğünü
dile getirdi. Özelmacıklı, kira artış oranındaki yavaşlamanın birden fazla nedenini şöyle açıkladı:

'Asgari ücrete ara zam yapılmaması etkili oldu'

"Yüzde 25 kira sınırı varken mal sahipleri kira fiyatını daha yüksekten talep ediyordu. Yani piyasada önceden artırılmış bir fiyat vardı. Kısa dönemli kiralamalarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı, eşyalı evler kiralık piyasasına döndü. Ağustos-eylül ve ekim aylarında gayrimenkul satışları arttı. Konut satışlarında yaşanan bu artışlar özellikle boş dairelerin Türkiye genelinde düşen amortisman süresi nedeniyle tekrar kiraya verilmesine neden oldu. Bu başlıklar çerçevesinde değerlendirildiğinde bunların piyasada etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
Kira fiyatlarıyla alakalı asgari ücrete ara dönemde bir zam yapılmamış olması da etkili oldu.

Taşınacaklar dikkat!

Özelmacıklı,
“Eğer bir ev değişikliği düşünülüyorsa yıl sonuna kadar taşınmakta fayda var”
ifadelerini kullandı.

İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

İstanbul konut kiralarının en çok arttığı iller arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul'da kira fiyatları en uygun ve en pahalı olan ilçeler de belli oldu.
İstanbul genelinde ortalama ev kirası 24 bin 400 TL olarak hesaplandı.
Ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira oldu.
Bazı ilçelerde kira fiyatları 44 bin TL'ye kadar çıktı. En düşük kira ortalaması ise 13 bin 800 TL olarak kayıtlara geçti.
  • Gayrimenkul Uzmanı Özelmacıklı, İstanbul’da kira fiyatlarının en çok ve en yavaş arttığı ilçeleri de şöyle açıkladı:
  • İstanbul’da kira fiyatı en çok artan ilçelere baktığımızda önce
    Beykoz
    geliyor, Beykoz’da yıllık kira artışları yüzde 50 oldu.
    Adalar, Beyoğlu, Kadıköy ve Şile
    de kiraların en çok arttığı ilçeler arasında. Bu ilçelerde kira artışları yüzde 30’un üzerine çıktı diyebiliriz.
    En az değer kazanan ilçelere baktığımızda ise Sarıyer, Esenyurt, Zeytinburnu ve Başakşehir’i gösterebiliriz.
    Burada fiyat artışları son 1 yılda yüzde 10-15 bandında arttı.
İstanbul'un ilçelerindeki 100 metrekarelik konut kiraları şu şekilde sıralanıyor:

🏠 Esenyurt: 13 bin 800 TL

🏠Arnavutköy: 15 bin 400 TL

🏠Sultangazi: 16 bin TL

🏠Avcılar: 16 bin TL

🏠Sultanbeyli: 16 bin 100 TL

🏠Esenler: 16 bin 400 TL

🏠Silivri: 16 bin 500 TL

🏠Güngören: 17 bin 400 TL

🏠Beylikdüzü: 17 bin 600 TL

🏠Bahçelievler: 17 bin 700 TL

🏠Büyükçekmece: 17 bin 900 TL

🏠Çatalca: 18 bin 300 TL

🏠Sancaktepe: 18 bin 700 TL

🏠Küçükçekmece: 19 bin 300 TL

🏠Fatih: 19 bin 500 TL

🏠Bayrampaşa: 20 bin 500 TL

🏠Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL

🏠Zeytinburnu: 21 bin 600 TL

🏠Pendik: 21 bin 800 TL

🏠Tuzla: 22 bin TL

🏠Çekmeköy: 22 bin 300 TL

🏠Başakşehir: 22 bin 500 TL

🏠Ümraniye: 23 bin 700 TL

🏠Kartal: 25 bin 200 TL

🏠Üsküdar: 26 bin 600 TL

🏠Maltepe: 26 bin 700 TL

🏠Şile: 26 bin 800 TL

🏠Kağıthane: 26 bin 800 TL

🏠Beykoz: 27 bin 100 TL

🏠Ataşehir: 28 bin 400 TL

🏠Şişli: 28 bin 600 TL

🏠Eyüpsultan: 29 bin 400 TL

🏠Bakırköy: 30 bin 100 TL

🏠Beyoğlu: 31 bin 700 TL

🏠Kadıköy: 38 bin 700 TL

🏠Beşiktaş: 39 bin 900 TL

🏠Sarıyer: 44 bin TL





#İstanbul
#Kira
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#Ekonomi
#Emlak

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