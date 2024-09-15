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Ekonomi

Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı! Bakan Bolat: Tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir

Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.

Yeni Şafak
12:55 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 12:56 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir."

#Ömer Bolat
#Doğrulanmış ilan
#Emlak
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