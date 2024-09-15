Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı! Bakan Bolat: Tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül'den itibaren emlakta uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi kapsamında verilecek yetkinin sadece ilan için geçerli olacağını belirterek, "Yetki, emlak işletmesince taşınmaz hakkında tapu işlemi yapılmasını veya başka bir tasarrufta bulunulmasını kapsamayacak." dedi. Bolat, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi üzerinden verilecek ilan yetkisi, emlak işletmelerinin yönetmelik gereği düzenlemesi gereken sözleşme ve diğer belgelerin yerine geçmeyecek" dedi.