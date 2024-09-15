Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı! Bakan Bolat: Tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını belirterek şunları kaydetti:
"Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir."
#Ömer Bolat
#Doğrulanmış ilan
#Emlak
2 saat önce