Topkapı29'dan ticari yatırımcılara davet: Bölgenin ekonomik anlamda canlanmasına katkı sağlayacak

Projede ticari alan olarak hem cadde dükkanları hem de alışveriş merkezinin bulunduğunu dile getiren Mahir Katırcı, 84 bin 563 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan ticari alanın 44 bin 099 metrekaresini kiralanabilir alan olarak tasarlandığını ifade etti.

Katırcı, "Bu alanda da toplamda 178 mağazamız yer alacak. Yatırımcılara açtığımız ticari alanlarımızdan 82 mağazanın bulunduğu cadde dükkanlarımız, bölgenin ekonomik anlamda da canlanmasına önemli katkılar sağlayacak. 23 bin 76 metrekare inşaat alanının 14 bin 748 metrekaresinin kiralanabilir alan olarak belirlediğimiz cadde dükkanlarımıza yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Projemizdeki diğer bir ticari alanımız olan alışveriş merkezimiz ise 61 bin 487 metrekarelik bir inşaat alanında yükselecek. 29 bin 351 metrekaresi kiralanabilir alan olarak tasarlanan alışveriş merkezimizde 96 farklı mağaza hizmet verecek. Projemiz, devasa bir alışveriş merkezi ve cadde dükkanlarıyla birlikte bölgenin alışveriş anlayışını da değiştirecek" diye konuştu.